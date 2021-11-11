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Meteoroloji'den uyarı! Buzlanma ve dona dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de poyraz etkili olmayı sürdürüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken sabah ve akşam saatleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

11.11.2021 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
BUZ GİBİ... Son dakika hava durumu 11 Kasım: Meteoroloji bölge bölge uyarıdı
Meteoroloji'den uyarı! Buzlanma ve dona dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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