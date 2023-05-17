Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı: 3 bölgede sağanak! - Güncel hava durumu

Meteoroloji'den uyarı! 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 17.05.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı: 3 bölgede sağanak! - Güncel hava durumu
3 bölge için sağanak uyarısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP tam kadro sahada
CHP tam kadro sahada
Meclis'in adaşları
Meclis'in adaşları
Marmara ve Ege'de gök gürültülü sağanak
Marmara ve Ege'de gök gürültülü sağanak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.