Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık