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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İç bölgeler için sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Giriş: 01.06.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İç bölgeler için sel uyarısı
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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