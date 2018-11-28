28 KASIM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ISTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
IZMIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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