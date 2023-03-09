Lodos, sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu ADIYAMAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu