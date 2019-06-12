Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.