HAVA DURUMU | Son dakika: Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı! - Ankara İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

HAVA DURUMU | Son dakika: Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı! - Ankara İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. REKLAM İstanbul Yağmurlu 11° Ankara Bulutlu 6° İzmir Kısmen Güneşli 15° Antalya Güneşli 16° Trabzon Kısmen Güneşli 11° Bursa Yağmurlu 10° Adana Parçalı Bulutlu 17° Diyarbakır Yağmurlu 5° Gaziantep Yağmurlu 8° Ağrı Kısmen Güneşli -2° BUZLANMAYA DİKKAT İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI Açıklamada Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir