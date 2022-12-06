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Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Van, Bitlis ve Ağrı çevreleri ise kar yağışlı olacak.

Giriş: 06.12.2022 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bazı bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
Bu illerde yağmur ve kar var!
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Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş’un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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