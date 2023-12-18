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        Haberler Gündem Güzergah Meteoroloji'den açıklama! Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı

        Meteoroloji'den açıklama! Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 07:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 07:35
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        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 13°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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