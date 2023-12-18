Meteoroloji'den açıklama! Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.