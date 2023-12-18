Meteoroloji'den açıklama! Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 12° Ankara Güneşli 7° İzmir Güneşli 13° Antalya Güneşli 19° Trabzon Kısmen Güneşli 8° Bursa Güneşli 9° Adana Güneşli 18° Diyarbakır Güneşli 9° Gaziantep Güneşli 11° Ağrı Güneşli 0°

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.