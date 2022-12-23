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Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus hadisesi görülürken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Giriş: 23.12.2022 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
AYAZ! Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu
Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu
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HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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