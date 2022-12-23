Meteoroloji açıkladı! Türkiye parçalı bulutlu

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Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle parçalı bulutlu, batı ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle sakin olacağı, zaman zaman kuzey yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu