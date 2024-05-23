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        Haberler Televizyon 'Mesut Yar ile Gece Hattı' Habertürk TV'de başlıyor

        'Mesut Yar ile Gece Hattı' Habertürk TV'de başlıyor

        Efsaneyle tekrar buluşuyoruz; güler yüzlü haberci Mesut Yar, Habertürk TV ekranlarında gülümsüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:05
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        'Mesut Yar ile Gece Hattı' Habertürk TV'de başlıyor
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        Hiç unutulmayacak o anlar gibi, hep özlenecek o anılar gibi, haberle umutlanan o yüzler gibi, bir anda gülümseten o cümle gibi…

        'Mesut Yar ile Gece Hattı'; haberi ve hayatı aynı ekranda buluşturuyor.

        'Mesut Yar ile Gece Hattı', çok yakında Habertürk TV’de başlıyor!

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        #Mesut Yar ile Gece Hattı

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