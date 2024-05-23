'Mesut Yar ile Gece Hattı' Habertürk TV'de başlıyor

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Hiç unutulmayacak o anlar gibi, hep özlenecek o anılar gibi, haberle umutlanan o yüzler gibi, bir anda gülümseten o cümle gibi…

'Mesut Yar ile Gece Hattı'; haberi ve hayatı aynı ekranda buluşturuyor.

'Mesut Yar ile Gece Hattı', çok yakında Habertürk TV’de başlıyor!