'Mesut Yar ile Gece Hattı' Habertürk TV'de başlıyor
Efsaneyle tekrar buluşuyoruz; güler yüzlü haberci Mesut Yar, Habertürk TV ekranlarında gülümsüyor
Giriş: 23.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:05
Hiç unutulmayacak o anlar gibi, hep özlenecek o anılar gibi, haberle umutlanan o yüzler gibi, bir anda gülümseten o cümle gibi…
'Mesut Yar ile Gece Hattı'; haberi ve hayatı aynı ekranda buluşturuyor.
'Mesut Yar ile Gece Hattı', çok yakında Habertürk TV’de başlıyor!
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