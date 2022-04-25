Mesut'tan Ozan ve İrfan'a davet!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'yi evinde ağırladı. İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından "Davetin için teşekkürler abicim" mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan, 24 Mart'ta kadro dışı bırakılmıştı.