Mesut Can Tomay, dün akşam TV8 Eser Yenenler Show'a konuk oldu. Ali Biçim ile Youtube'da çektikleri komik videolar ile gündeme gelen Mesut Can Tomay'ın kısaca hayatını sizler için hazırladık...

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

1990 yılının Haziran ayında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Can Tomay baba tarafından aslen Kars'lıdır. 9 yaşına kadar ilköğretim 2. sınıf dahil, Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde doğmuştur. Dizi ve televizyon dünyası öncesinde çekmiş olduğu vine videoları ve katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini ise Türk'ün Uzayla İmtihanı dizi ile elde etti. 2017 yılında ise başrolünde Ezgi Mola'nın bulunduğu “Maide'nin Altın Günü” adlı komedi tarzı sinema filminde rol almıştır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2012 – Türk'ün Uzayla İmtihanı

Gönül Hırsızı

2014 – Hom Ofis

2016 – Kördüğüm

Tam Kafadan

2013 – Mc Dandik

2016 – İkinci Şans

2017 – Maide'nin Altın Günü