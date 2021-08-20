Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi görüyor.

Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından, "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız" ifadelerini kullandı.