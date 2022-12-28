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Haberler Dünya Kupası 2022

Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf Arjantin oldu. Lionel Messi önderliğinde kupaya uzanan Arjantin'in izleri sürmeye devam ediyor. Katar, Messi'nin turnuvada kaldığı odayı müzeye dönüştürecek...

Giriş: 28.12.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek!
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası sona ererken, Arjantin'in izleri tüm dünyada sürmeye devam ediyor. Lionel Messi'nin Kupa töreninde giydiği 'Bişt'e milyonluk talip çıkmasından ardından bu sefer de kaldığı odanın müzeye dönüştürülmesine karar verildi.

Kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksiği de Dünya Kupası'nı kazanarak doldurdu.

Mirror'ın haberine göre, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin kaldığı odanın müzeye dönüştürüleceğini karar verildi.

Messi'nin hayranları, yıldız oyuncunun maç için hazırlandığı yeri yakından görebilecek.

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