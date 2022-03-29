Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Sezon başında efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Lionel Messi'ye kapı kapandı. Bir süredir Barcelona'ya döneceğiyle ilgili oluşan iddialara Barcelona Başkanı Laporta'dan cevap geldi.

Joan Laporta, "Messi ya da çevresinden Barcelona’ya geri dönmek istediğine dair bir bilgimiz yok. Böyle bir düşüncemiz de yok. Birkaç tecrübeli isimle beraber işleyen genç bir takım kuruyoruz. Messi Messi’dir. Dünya’nın en iyisi, bunu kimse değiştiremez" diye konuştu.

Paris'te mutsuz olduğu konuşulan Messi, bu sezon Ligue 1'de sadece 2 gol atabilirken 11 asist yaptı.