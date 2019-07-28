Mesleki Eğitim Merkezleri başvuru işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarına katılmak isteyenler e okul üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Peki, Mesleki Eğitim Merkezine başvuru şartları nelerdir?

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MEB, Mesleki Eğitim Merkezleri Başvurularının yarın e okul'dan yapılacağını duyurdu. Adaylar https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Öğrenciler T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci numarası ile başvurularını gerçekleştirebilecek.

E OKUL BAŞVURU



MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenci mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırması durumunda;

9. Sınıfa kayıt yaparken 18 yaş altı öğrenciler velisi ile okul müdürlüğüne giderek, alan/dal seçimi yapar ve seçtiği alanla ilgili işletme ile sözleşme imzalayarak eğitimine başlar.

Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş olmak kaydı aranmakta fakat 18 yaş sınırı bulunmamaktadır. Öte yandan ilgili yasalar bağlamında 14 yaşını doldurmamış öğrencilere sigorta girişi yapılamamaktadır. Bu nedenle öğrencinin mesleki eğitim merkezlerine kaydolabilmesi için eğitim - öğretim yılının başlayacağı tarihte 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Mesleki eğitim merkezlerinde doğrudan iş hayatına başlandığı için, öğrencilerin istedikleri alanla ilgili herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması gerekmektedir. Mesleki eğitim merkezine kayıt sırasında öğrencilerden 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesine göre sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu istenir.

İki ay içerisinde bir işletme ile sözleşme imzalayamayan mesleki eğitim merkezi öğrencileri bu okullara kayıt haklarını kaybederler.

Ancak mesleki eğitim merkezine kayıt olmasına rağmen bir işletme ile sözleşme imzalayamamış öğrencilerin teorik eğitimine en fazla iki ay devamları sağlanır. İşletme ile sözleşmenin imzalanmasıyla kayıt işlemi tamamlanır ve sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenir.

Öte yandan kayıt döneminde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemediyseniz veya tercihte bulunmadıysanız, kendiniz 2 ay içerisinde bir işletme bulmak koşulu ile gidip direk mesleki eğitim merkezine bireysel başvuru yoluyla kaydolabilirsiniz.

Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.

Mesleki eğitim merkezleri de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları kapsamına alınmıştır. Bunun anlamı şudur, mesleki eğitim merkezleri 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamındadır.

Yasaların diğer öğrencilere tanımış olduğu tüm haklardan mesleki eğitim merkezlerine kaydolan öğrenciler de yararlanabilmektedir. Ayrıca okudukları süre içerisinde SGK primleri devlet tarafından ödenmektedir. SGK primi iş kazası ve meslek hastalıkları, yoksa sağlık primlerini kapsamaktadır.

Öğrencilere;

11. sınıfın sonunda yapılan sınava göre başarılı olanlara “Kalfalık Belgesi”,

12. sınıfın sonunda yapılan sınava göre başarılı olanlara ise “Ustalık Belgesi” düzenlenmektedir.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin işyeri değişikliği talebi hâlinde, iki hafta içerisinde yeni bir iş yeri ile sözleşme imzalaması gerekir. Zorunlu hâllerde bu süre ücretsiz izin süresini geçemez. Bu süre içerisinde de bir işyeri ile sözleşme imzalayamayanlar devamsızlıktan sınıf tekrarına kalmış sayılır.

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmanız durumunda ortaöğretim diploması almak isterseniz, (aynı zamanda) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilirsiniz. Mesleki açık öğretim lisesine kayıt yaptırdıysanız, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğitim programından muaf olursunuz.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine, ödül ve disiplin bakımından ortaöğretim kurumları öğrencileri ile aynı hükümler uygulanır.

Mesleki eğitim merkezlerini bitiren öğrenciler de diğer ortaöğretim kurumlarını bitiren öğrenciler gibi fark derslerini verip lise diploması alarak üniversiteye gidebilirler.

Öğrenciler sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret almaya başlarlar. İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar.