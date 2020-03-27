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Günümüzde, Ortadoğu'da ortayı çıkan ve iddialarda bulunan bir adamın öyküsünü anlatan Netflix dizi 'Mesih'ten hayranlarını üzen bir haber geldi.

1 Ocak'ta 10 bölüm olarak yayınlanan ve finalde ucu açık bırakılan dizinin ikinci sezonunun olmayacağı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamayı dün dizinin yıldızlarından Wil Traval Instagram hesabında yaptı. Tarval açıklamasına şunları yazdı: "Bugün çok üzücü bir gün. Şimdi Netflix'ten bir haber aldım. Mesih dizisinin ikinci sezonu olmayacak. Dizinin tüm hayranlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. Keşke her şey farklı olsaydı."

'Mesih' dizisi daha fragmanı gösterildiği andan itibaren tartışılmaya ve tepki çekmeye başlamıştı. Change.org'da diziyi boykot için imza kampanyaları düzenlendi. Ürdün'de dizinin hiçbir Müslüman ülkede yayınlanmaması yönünde çağrılar yapılmıştı.

Netflix yöneticileri ise dizinin kurgu olduğunu belirterek eleştirilere karşı çıkmıştı.