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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Meşgul Şehir' sergisi sürüyor

        'Meşgul Şehir' sergisi sürüyor

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Cumhuriyet öncesi İstanbul'un işgal yıllarını mercek altına aldığı Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 sergisi, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. Sergi, İstanbul tarihinin en sıra dışı ve çalkantılı dönemlerinden birini zengin bir arşiv çalışmasıyla gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:47
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        'Meşgul Şehir' sergisi sürüyor
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 başlıklı sergisi Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgal edilen İstanbul’u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktarıyor. Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo’nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlanan sergide, Kasım 1918 - Ekim 1923 arasında süren işgal; askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınıyor.

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya’daki çeşitli kütüphane, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu ilk kez sergilenen belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, videolardan fotoğraflara bir dizi yazılı ve görsel malzeme yer alıyor.27 Nisan’a kadar ziyaretçilerle buluşmaya devam edeceksergi itilaf devletlerinin İstanbul’dan ayrılışının ve Türk ordusunun şehre girişinin 100. yılı, kelimenin her anlamıyla meşgul bir şehri’n gündemini belirleyen kişilere, olaylara ve hareketlere yeniden bakmak için önemli bir fırsat sunuyor.

        Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi, pazar hariç haftanın her günü 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebilir. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü aynı zamanda bir kütüphane! Kütüphane çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. http://www.iae.org.tr

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        #İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
        #Meşgul Şehir
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        #sergi
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