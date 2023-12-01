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        Haberler Dünya Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor

        Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor

        İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:27
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        Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması
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        İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüste yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor.

        Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısında toplandı.

        İsrail güçleri Cuma namazını kılmak için Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere müdahale etti. İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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