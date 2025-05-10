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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mesaj değil kabus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!" | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"

        Muğla'da, kayınpederi 53 yaşındaki Şükrü Aysu, kayınvalidesi 52 yaşındaki Adile Aysu ve bir villada çalışan 49 yaşındaki Muhammet Akbaba'yı silahla öldüren, iki kişiyi de yaralayan 42 yaşındaki Özcan Aybey'in yargılandığı davanın duruşmasında dinlenen boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Nazlı Aybey, eşinin kendisini daha önce darp ettiğini belirtip, "Özcan ayrıldıktan yaklaşık 6 dakika sonra silah seslerini duydum. Bana da 'Senin yüzünden annen ve baban öldü, sıra sende' yazılı bir mesaj attı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 08:27 Güncelleme: 10.05.2025 - 08:29
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        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde olay, geçen yıl 29 Haziran'da saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Aybey (42), boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun (53) evinin önüne gitti.

        KAYINPEDERİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Üç kişiyi öldüren 42 yaşındaki Özcan Aybey.
        Üç kişiyi öldüren 42 yaşındaki Özcan Aybey.

        DHA'daki habere göre Aybey ve kayınpederi Şükrü Aysu arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu (52) da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİNİ VURDU

        Öldürülen 53 yaşındaki kayınpederi Şükrü Aysu, 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aysu.
        Öldürülen 53 yaşındaki kayınpederi Şükrü Aysu, 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aysu.

        Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu ve kayınvalidesi Adile Aysu'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        3 KİŞİYİ DAHA VURDU

        Hayatını kaybeden Muhammet Akbaba, 49 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Muhammet Akbaba, 49 yaşındaydı.

        Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, başka bir villaya giderek çalışan Muhammet Akbaba'yı (49) vurdu. Şüpheli ardından Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Aybey, kendisini elinde tabancayla görüp, tartıştığı Ulu ve Genç'i de yaralayarak otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Akbaba, Ulu ve Genç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akbaba hayatını kaybetti, diğer 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkiinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey'i yakaladı. Cenazeler toprağa verilirken, şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

        3 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        3 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Özcan Aybey'ın yargılanmasına Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya Özcan Aybey hastanede gördüğü tedavi gerekçesiyle katılmazken; taraf avukatları, Nazlı Aybey (25) ile Nazlı Aybey'in kardeşi Nazifcan Aysu ve tanık E.A. salonda yer aldı.

        "OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE BABAMLA ÖZCAN KAVGA ETTİ"

        Nazlı Aybey, eşinin kendisini daha önce darp ettiğini, üzerinde sigara söndürdüğünü ve şikayeti üzerine açılan davaların sürdüğünü ifade etti. Aybey, "Olaydan 1 gün önce babamla Özcan kavga etti. Özcan silah çıkardı. Babam da 'Vuracaksan vur, alacağın bir can değil mi?' dedi. Özcan'dan şikayetçi olduk. Bu kavgadan sonra tehditler nedeniyle korktuğumuz için komşumuz E.A.'nın evinde kaldık.

        Sabah annemle babam erkenden çıkmıştı. Evdeyken E.A.'nın eşi 'Özcan geliyor' dedi. Saklandım. E.A. dışarı çıktı, Özcan beni sordu. E.A. orada olmadığımı söyledi. Özcan ayrıldıktan yaklaşık 6 dakika sonra silah seslerini duydum. Bana da 'Senin yüzünden annen ve baban öldü, sıra sende' yazılı bir mesaj attı" dedi.

        "DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDUK"

        Nazifcan Aysu da Özcan Aybey'in kendisini birçok kez arayıp yaşanan kavgalar nedeniyle tehdit ettiğini söyleyerek, "Bana, 'Anneni ve babanı öldüreceğim. Kimden başlayayım? Annenden mi? Babandan mı? Senden mi?' yazılı mesaj gönderdi. Defalarca şikayetçi olduk ama yeterince ilgilenilmedi" diye konuştu.

        "EVDE OLMADIĞI KONUSUNDA YEMİN EDİNCE GİTTİ"

        Olay günü Nazlı Aybey, annesi ve babasını evinde misafir eden E.A. da mahkemede tanık olarak dinlendi. E.A., "Şükrü Aysu ve eşi olaydan önceki gece bizde kaldı. Sabah erken çıkmışlardı. Uyurken eşim uyandırıp, Özcan'ın geldiğini söyleyince dışarıya çıktım. Elinde silahla gelip, Nazlı'yı sordu. Evde olmadığı konusunda yemin edince gitti. Birkaç dakika sonra silah sesleri geldi. Olay yerine gittiğimde Şükrü Aysu ve eşinin hayatını kaybettiğini gördüm" dedi.

        Mahkeme heyeti, Özcan Aybey'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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        #Muğla
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