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Meryem Uzerli: Aşık olursam evlenirim - Magazin haberleri

Meryem Uzerli: Aşık olursam evlenirim

Önceki gün bir davette objektiflere yansıyan Meryem Uzerli, basın mensuplarının "evlilik" sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Günün birinde bunu hissedersem muhakkak evlenirim" dedi

26.05.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Meryem Uzerli ile işbirliği yapan bir mücevher firması, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda davet verdi. Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

    Oyuncu, "Takıları çok seviyorum. Takı takmayı çok seviyorum ama özel günlerde takıyorum. Günlük hayatta taktığım zaman küçük kızım çok hareketli ve sürekli kucağımda olduğu için çekip, boynumdan alabilir, koparabilir." dedi.

  • "URLA ÇOK ÖZEL BİR YERMİŞ"

    Yazın çekeceği dizi hakkında da konuşan Meryem Uzerli, "Çok farklı bir karakter olacak. Yaz ayında 8 bölüm çekeceğiz. Çekimler boyunca çocuklarımla 4 ay kadar Urla'da kalacağım. Urla'yı biraz araştırdım. Çok mutlu oldum. Çünkü Urla gerçekten çok özel bir yermiş." ifadelerini kullandı.

  • "EVLİLİK" SORUSUNA YANIT

    Son olarak gazetecilerin, "Aşka bakış açınız nasıl?" sorusuna da yanıt veren Uzerli, "Aşk hayatta önemli. Sağlık da önemli... Hayattayız ve mutluyuz." demekle yetindi.

    Meryem Uzerli, "evlilik" sorularına ise, "Günün birinde bunu hissedersem muhakkak evlenirim." şeklinde cevap verdi.

  • 2 ÇOCUĞU VAR

    Meryem Uzerli, bir dönem Can Ateş ile aşk yaşamıştı. Çiftin bu birlikteliğinden Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.

  • Geçtiğimiz senelerde de Amerikalı aşkıyla birlikte objektif karşısına geçen Uzerli, kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.

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