Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Meryem Uzerli ile işbirliği yapan bir mücevher firması, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda davet verdi. Etkinlikte objektiflere yansıyan Uzerli, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu, "Takıları çok seviyorum. Takı takmayı çok seviyorum ama özel günlerde takıyorum. Günlük hayatta taktığım zaman küçük kızım çok hareketli ve sürekli kucağımda olduğu için çekip, boynumdan alabilir, koparabilir." dedi.