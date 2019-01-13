Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Vuracak’ parçasıyla başladığı performansında Rutkay Aziş imzalı kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan Merve Özbey, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Başarılı sanatçı sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Merve Özbey, “Aranjerler bitti, benim okumalarım kaldı. Sesimle ilgili sorunlar yaşıyorum. Bu dönemde çok grip salgını var, sesimin en iyi olduğunu hissettiğim an stüdyoya girip okumak istiyorum. Yaklaşık 1,5 aydır geçmeyen bir hastalığım var” dedi.

"MÜZİKAL OYUNCULUĞU ÇOK BAŞKA"

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı ‘Alice Müzikali’ni merakla beklediğini söyleyen güzel şarkıcı, muhabirlerin “Sizde teklif gelse müzikalde oynamak ister miydiniz?” sorusuna, “Hemen kabul ederdim. Türkiye’de böyle müzikallerin yapılması çok büyük gurur. Müzikal oyunculuğu çok başka bir şey her birine başarılar diliyorum. Eğitimini aldıktan sonra oynamayı çok isterdim” dedi.

"BERGEN'İ OYNAMAK İSTERDİM"

Muhabirlerin, “Son dönemde gerçekleşmiş hikayeler canlandırılıyor, size bir teklif gelse kimi canlandırmak istersiniz?” sorusuna başarılı şarkıcı, “Serenay canlandıracak galiba ama Bergen’i oynamayı çok isterdim” diyerek beyazperdeye göz kırptı.