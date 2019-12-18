HABERTURK.COM

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Koçak ile nişanlanan ünlü şarkıcı Merve Özbey, yeni evinde talihsiz bir kaza geçirmesiyle gündeme gelmişti. Özbey'in ayak parmakları kırılmıştı.

Sosyal medya hesabından ameliyat olduktan sonra sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, "Tüm 'geçmiş olsun' ve iyi dilekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En kısa zamanda iyileşip sizinle birlikte şarkılar söylemeye devam etmek için can atıyorum. İyi ki varsınız" demişti.

"AİLE OLMAK KAZANACAK"

Görünmez kazadan sonra şarkıcı, Instagram'da bir elinde balon tutup diğer elinde koltuk değneğine tutunduğu bir pozuna, "Aile olmak kazanacak. Allah'ım beterinden korudu, sakladı, bekledi. İyi ki... Canım ailem" notunu düşerek paylaşım yaptı.

Özbey'in fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken Özgün Uğurlu, Deniz Seki, Aynur Aydın gibi isimler geçmiş olsun dileklerini sundu.