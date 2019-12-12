Özbey, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şarkıcı, "Tüm 'geçmiş olsun' ve iyi dilekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En kısa zamanda iyileşip sizinle birlikte şarkılar söylemeye devam etmek için can atıyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.