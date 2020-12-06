Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Çift, sıkışan trafikte yavaş yavaş ilerlerken objektiflere yansıdı.

İkili, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince araç içerisinde ne yapacaklarını şaşırdı.