        Merve Dinçel Kavurat: Eşim en büyük motive kaynağım oldu

        Merve Dinçel Kavurat: Eşim en büyük motive kaynağım oldu

        2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 53 kiloda şampiyon olan milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat, "Eşimin bana olan inancı en büyük motive kaynağım oldu. Çünkü bana 'Bugüne kadar gördüğüm en iyi kadın taekwondocu sensin' derdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:15
        "Eşim en büyük motive kaynağım oldu"
        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Spor Kulübü, Çin'in Wuxi kentinde gerçekleşen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'na 5 sporcu gönderdi. Milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat da 53 kiloda dünya şampiyonu oldu. Kavurat, kazandığı başarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "BENİM İÇİN ÇOK YOĞUN BİR SÜREÇTİ"

        Çok fazla çalıştığını ve emek verdiğini belirten Merve Dinçel Kavurat, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Kavurat, "2023 yılında 49 kilo ile dünya şampiyonu olmuştum. Şu an ise 53 kiloda dünya şampiyonu oldum. 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldım ama benim için talihsiz geçmişti. O yüzden bu madalya için çok fazla çalıştım, çok emek verdim ve sonunda bu başarıya ulaştım. Açıkçası benim için çok yoğun bir süreçti. Çünkü bir kere yenildikten sonra yeniden profesyonel bir sporcunun başarıyı yakalaması, psikolojik olarak toparlanması, mental olarak kendini iyi hissetmesi gerçekten uzun bir süreç. Bunları kendi antrenörlerimle, ailemle başardığım için çok mutluyum. Bunun sonucu da altın madalya oldu" şeklinde konuştu.

        "EŞİM BANA 'BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN İYİ KADIN TAEKWONDOCU SENSİN' DERDİ"

        Profesyonel sporcuların zaten kendilerinin iyi sporcular olduklarını bildiğini ama bazen psikolojik olarak çok yıprandıklarını dile getiren milli taekwondocu, "Bu süreçte de destek almamız gerekiyor. Ben kendi antrenörüm Emre Arslan Erdem'den çok güç aldım. Eşimden, ailemden çok güç aldım. Eşimin ailesi bana çok destek oldu. Gerçekten beni ayağa kaldırabilmek için bir aile seferber oldu. Eşimin bana olan inancı en büyük motive kaynağım oldu. Çünkü bana hep 'Bugüne kadar gördüğüm en iyi kadın taekwondocu sensin' derdi" diye konuştu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa