Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporcuların evde kaldığı sürecin yazı dizisi şeklinde aktarıldığı etkinliğin dokuzuncu konuğu Merve Dalbeler Aslan oldu.
Evde antrenmanlarına devam ettiğini belirten Merve Dalbeler Aslan, "Çok yoğun bir tempodan evde egzersiz dönemine geçerken sanki yaz dönemine geçiyormuşum gibi düşünmeye karar verdim. Sezon bitince de antrenman yapmaya devam eden sporculardan olduğum için bu duruma alışmak zor olmadı. Nasıl ki yaz döneminde bir sonraki sezona hazırlanıyorsam, şimdi de kendimi önümde bir maç olması ihtimaline göre hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.
Turuncu-beyazlı oyuncu, evde çalışmanın iyi yanlarına odaklandığını aktararak, şunları kaydetti:
"Örneğin en sevdiğim diziyi izlerken antrenman yapabiliyorum. Günde 4 saat antrenman yapmaya alışmış bir sporcunun evde kalması aslında hiç kolay değil. Evde sadece oturduğumuzda, enerjimizi atamadığımız için gece uyumak zorlaşıyor ve daha huysuz olabiliyoruz. Kısacası mental olarak kendimi eve kapatılmış gibi hissetmeye değil de kendime ve sevdiklerime ayıracağım zamana odaklanıyorum. Sevdiklerimin sağlığını düşününce de evde kalmanın ne kadar değerli olduğunu görebiliyorum."
Haftada üç gün yüksek lisans derslerinin olduğunu belirten Merve Dalbeler Aslan, "Boş zamanımın bir kısmında onların ödevlerini hazırlıyorum. Diğer zamanlarda da dizi veya film izliyorum. Bazen eşimle tavla oynuyoruz. Günlük sıralama değişse de şimdilik günlerim bu şekilde geçti. Resim yapmayı çok seviyorum. İlerleyen zamanlarda ona da başlamayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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