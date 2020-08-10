ESKİ EŞTEN OLAY SÖZLER

Sosyal medya hesabından, "Arsız güçlü olunca haklı, suçlu olurmuş!" mesajını yayınlayan Kumarki, ardından şu ifadeleri kullandı:

Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'Neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda, ilahi adaletini sevdiğim...