Merve Boluğur, muhabirlerin "Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?" şeklindeki sorusunu şu şekilde cevapladı:

Aşk güzel bir şey, seviyorum. Keyif aldığım zaman tabii ki yaşayabileceğim bir şey ama şart değil. Kendimle mutluyum, mutlu olabilen bir kadınım. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla tabii ki olurum.