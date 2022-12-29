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Geçtiğimiz kasım ayında 53 günlük evliliklerini noktalayan Merve Boluğur ve Mert Aydın, Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken yakalandı.

Arnavutköy'de sarmaş dolaş görüntülenmelerinin ardından barıştıkları konuşulan çift, gazetecileri karşılarında görünce sinirlendi.

Görüntü vermek istemeyen oyuncu, "Beni çekmeyin!" diye bağırdı.

Boluğur ve Aydın, geçtiğimiz haftalarda da yan yana görüntülenmişti. İkili, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu.

5 DAKİKADA BOŞANDILAR 2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması şaşırtmıştı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.

MERVE BOLUĞUR BOŞANMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını verdi. Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz gelmişti. İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.

Boluğur, eşiyle sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu. Oyuncu, 2015–2017 yılları arasında da şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yaşamıştı.