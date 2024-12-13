Merve Boluğur'un Elon Musk yorumu: Tipim değil

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Merve Boluğur, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, net servetinin 400 milyar doları geçtiği ve dünyanın en zengin insanı olduğu haberini paylaştı.