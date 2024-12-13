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        Haberler Magazin Merve Boluğur’un Elon Musk yorumu: Tipim değil - Magazin haberleri

        Merve Boluğur'un Elon Musk yorumu: Tipim değil

        Merve Boluğur'dan, dikkat çeken Elon Musk paylaşımı; "Tipim değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 21:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:33
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          Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Merve Boluğur, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, net servetinin 400 milyar doları geçtiği ve dünyanın en zengin insanı olduğu haberini paylaştı.

        • 2

          Merve Boluğur, bu paylaşımına bir takipçisinin, "Ayarlayayım sana" şeklinde cevap verdi.

        • 3

          Merve Boluğur, takipçisinin bu mesajını kendi sayfasında paylaşarak; "Tipim değil" dedi.

        • 4

          Boluğur, bir sonraki paylaşımında, "O yürüsün diye pas vermiyorum" ifadesini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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