Merve Boluğur'un Elon Musk yorumu: Tipim değil
Merve Boluğur'dan, dikkat çeken Elon Musk paylaşımı; "Tipim değil"
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Merve Boluğur, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, net servetinin 400 milyar doları geçtiği ve dünyanın en zengin insanı olduğu haberini paylaştı.
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Merve Boluğur, bu paylaşımına bir takipçisinin, "Ayarlayayım sana" şeklinde cevap verdi.
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Merve Boluğur, takipçisinin bu mesajını kendi sayfasında paylaşarak; "Tipim değil" dedi.
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Boluğur, bir sonraki paylaşımında, "O yürüsün diye pas vermiyorum" ifadesini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram