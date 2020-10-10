Geçtiğimiz günlerde sokakta maskesiz olduğu görülen Merve Boluğur, maske kuralına uymadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum.” demişti.