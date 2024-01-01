MERVE AYDIN'IN SPOR HAYATI

Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.