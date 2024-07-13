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        Haberler Magazin Mert Yazıcıoğlu ve Burak Dakak tatile çıktı - Magazin haberleri

        Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak tatile çıktı

        Ünlü oyuncular, Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak Bodrum Yalıkavak'ta birlikte tatile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:48
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          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak, Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken görüntülendi.

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          Ünlü oyuncular, önce uzunca bir süre sahilde güneşin tadını çıkardı.

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          Sezonun yorgunluğuna atmak için tatile gelen ünlü ikili, bir süre iskelede muhabbet etti.

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          Daha sonra; 31 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu ve 26 yaşındaki Burak Dakak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakarak serinledi.

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          Serin suyun tadını çıkaran Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak, tekrar sahile geri döndü.

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