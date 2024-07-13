Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak tatile çıktı
Ünlü oyuncular, Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak Bodrum Yalıkavak'ta birlikte tatile çıktı
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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak, Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken görüntülendi.
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Ünlü oyuncular, önce uzunca bir süre sahilde güneşin tadını çıkardı.
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Sezonun yorgunluğuna atmak için tatile gelen ünlü ikili, bir süre iskelede muhabbet etti.
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Daha sonra; 31 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu ve 26 yaşındaki Burak Dakak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakarak serinledi.
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Serin suyun tadını çıkaran Mert Yazıcıoğlu ile Burak Dakak, tekrar sahile geri döndü.