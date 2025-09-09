Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu buluştu!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş ile idmanda buluştu. İkili birbirine sarılırken, Mert Hakan, Kerem'e, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı
İki sezon önce oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gerginlik yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, idmanda buluştu.
İkili birbirine sarılırken, Mert Hakan, Kerem'e, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" dedi.
DERBİ SONRASI TARTIŞMIŞLARDI
İki oyuncu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları arbede ve sonrasında sosyal medyada karşılıklı sözleriyle gündeme gelmişti.