Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        60
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok: Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık

        Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, 2-1'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçı çevirebileceğimizin farkındaydık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, galibiyeti değerlendirdi.

        "MAÇI ÇEVİREBİLECEĞİMİZİN FARKINDAYDIK"

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki file bekçisi, maçın ilk yarısında da iyi oyun sergilediklerini anlatarak "İlk yarı golü bulamadık. Kendi kaptırdığımız topla kötü bir pozisyonda gol yedik. Trabzonspor'un ilk yarı boyunca pek bir varlığı da yoktu. İkinci yarıda bu maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. İkinci yarıya iyi başladık ve iyi oyunumuzu sürdürdük. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz." dedi.

        REKLAM

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Mert Günok, "Hocamız takıma enerji getirdi. Sonuçlarla beraber yukarıya doğru çıkışımız daha kolay olacak gibi görünüyor. Bugün de iyi oyun sergiledik. Maçı domine ettik. Hocamızın da etkisi var. Hocamızın taktiklerini uyguladığımız için böyle bir oyun sergiledik. Bunun da devamının gelmesi lazım. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

        Lige iyi başlayıp sonrasında keskin bir düşüş yaşadıklarını anımsatan Mert, "Bundan dolayı üzgünüz. Avrupa kupaları hedefi için üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bize sıralamada tehlike olarak gelebilecek Trabzonspor'u da yendiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz devam ediyor. Türkiye Kupası da var. İyi oynayarak devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli kaleci, son haftalarda savunmada daha iyi olduklarını ve daha fazla mücadele ettiklerini vurguladı.

        Takımdaki defans ve hücum oyuncularının savunma anlayışlarının değiştiğini anlatan Mert Günok, "Biraz daha kompakt bir oyun sergiliyoruz. Daha fazla mücadele ediyoruz. Mücadele etmeden olmaz. Koşu mesafelerimiz iyi değildi. Mücadelemiz iyi değildi. Şimdi daha iyi mücadele ettiğimizi görebiliyoruz. Daha az pozisyon veriyoruz. Burada oyuncu arkadaşlarımın özverisi önem taşıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı!
        Kayınpederini öldürdü, bacanağını yaraladı!
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Habertürk Anasayfa