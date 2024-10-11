Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mert Günok arada hazır olacak - Beşiktaş Haberleri

        Mert Günok arada hazır olacak

        Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

        Giriş: 11.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mert Günok arada hazır olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçında sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Mert Günok, sonrasında ise Süper Lig'deki Gaziantep FK karşılaşmasında 11'e geri dönmüştü.

        Mert Günok, A Milli Takım aday kadrosuna çağrılsa da sakatlığından dolayı tedavisine kulübünde devam etmesine karar verilmişti.

        Tecrübeli eldivenin Milli arada tam olarak iyileşeceği ve Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

        Öte yandan Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıklarına dünkü idmanın ardından ara verildi.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, futbolculara 4 gün izin verdi.

        Konyaspor hazırlıkları salı günü saat 11.00'deki idmanla başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
        Kırmızı ışık ihlali faciaya neden oldu: Çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralı
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Habertürk Anasayfa