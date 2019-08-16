16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Murat Cavcav yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin her zaman altyapısıyla Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Biz de her zaman bunun mutluluğunu yaşadık. Şimdi de Mert, bize aynı gururu yaşatıyor. 10 yaşında kulübümüze geldi şimdi 22 yaşında, 12 senedir bizimle. Mert'i Türkiye'den takımlarımızla yazdılar ancak oyuncumuzu uzun zamandır Avrupa'dan kulüpler de izliyordu." dedi.
ROMA DA AÇIKLADI!
Roma, Mert Çetin için bir imza töreni düzenlerken transferin detaylarını da duyurdu. Roma'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mert Çetin için Gençlerbirliği ile 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Bir sonraki satış 5 milyon Euro'yu geçmesi halinde Gençlerbirliği'ne yüzde 10 pay verilecek. 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığımzı Mert Çetin 15 numaralı formayı giyecek."
CENGİZ ÜNDER'LE BULUŞTU!
Mert Çetin, Roma'da forma giyen diğer bir futbolcumuz Cengiz Ünder'le bir araya gelirken açıklama da yaptı. Mert Çetin, "Roma'ya transfer olduğum için çok mutluyum. Burada olmak kelimelerle tarif edilemez. Kulübün ve taraftarların beklentilerini karşılayacağıma eminim" dedi.
MURAT CAVCAV: ÖNCE BİZ VE ROMA ANLAŞTIK
Avrupa kulüplerinden son olarak Roma ile görüştüklerini dile getiren Cavcav, "Mert'in transferinde öncelikle Roma ve biz anlaştık." diye konuştu.
Başkent ekibinin altyapısında yetişen Mert Çetin'in dün İtalya'ya gittiğini ve bu sabah futbolcunun sağlık kontrollerinin yapıldığını aktaran Cavcav, şunları kaydetti:
"Mert de kontrollerinin ardından kendisini Roma Kulübüne bağlayan imzayı attı. Bu transferde özellikle kulüp genel menajerimiz Emrah Atasoy'a teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaptık ve İtalya'ya, Roma'ya futbolcu göndererek altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdik. Bugün Mert, yarın Berat, Rahmetullah, Arda... Gençlerbirliği altyapısı her zaman üretmeye, Türk futboluna hatta dünya futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edecek."
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