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        Haberler Bilgi Yaşam Mersin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Mersin bayram namazı saati

        Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Mersin bayram namazı saati!

        Mersin bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2025 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri duyuruldu. Ramazan Bayramı namazı, her yıl bayramın birinci günü sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınan bir namazdır. Bayram namazı, bayramın şükrünü eda etmek ve Allah'a şükretmek için kılınıyor. Peki 30 Mart Mersin'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile Mersin bayram namazı saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:05
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          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mersin bayram namazı saati duyuruldu. Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor. Bayramın ilk gününde sabah saatlerinde bayram namazı için camilere akın edilecek. Peki, Mersin’de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 81 ilin bayram namazı saati ve Mersin bayram namazı saati vakti

        • 2

          MERSİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il namaz vakitleri paylaşıldı. Buna göre; Mersin'de bayram namazı saat 07.00'da kılınacak.

          MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

          Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

          Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

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          1. Rekat

          · İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

          · Gizlice Sübhaneke okunur.

          · Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

          · İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

          · İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

          · İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

          · İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

          · İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

          · Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

          · İkinci rekate kalkılır.

          2. Rekat

          · İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

          · Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          · Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

          · Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

          · 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          · Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

          · Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          · Bundan sonra müezzinle berber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

          · Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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