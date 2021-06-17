MERSİN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Akdeniz Bölgesinde yer alan Mersin ili doğusunda Adana, batısında Antalya, kuzeyinde Niğde, Konya ve Karaman illeri, güneyinde ise Akdeniz ile çevrili olup, Taşlık Kilikya’nın tümünü ve Ovalık Kilikya’nın Berdan Çayı havzasını kaplar.

MERSİN'E ULAŞIM

KARAYOLU ULAŞIMI

Mersinden, karayolu ile Türkiye’nin her bölgesine ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

HAVAYOLU ULAŞIMI

Havayolu ulaşımı Mersin’e 67 km. mesafede olan Adana Şakirpaşa havaalanından sağlanmaktadır.

Adana (Şakirpaşa) Havaalanından Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir'e düzenli seferler yapılmakta olup diğer illere yapılan seferlerin programına havayolu şirketlerinin web sitelerinden öğrenilebilir.

DENİZ ULAŞIMI

Mersin ve Taşucu’ndan K.K.T.C.ye düzenli seferler yapılmaktadır.

Yat barınma yerleri; Yeşilovacık, Bozyazı, Taşucu, Kumkuyu Yat Limanı ve Mersin Marina.

DEMİRYOLU ULAŞIMI

Mersin-Adana arası banliyö tren seferi yapılmaktadır. Ulaşım süresi yaklaşık 45-60 dakikadır. Adana'dan düzenlenen diğer tren seferleri hakkında ayrıntılı bilgiye Devlet Demiryolları web sitesinden ulaşabilirsiniz.

MERSİN'İN KAÇ İLÇESİ VAR?

Mersin il nüfusu:1.868.757 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 16.010 km2'dir. İlde km2'ye 117 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1934 kişi ile Yenişehir’dir)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,54 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Mezitli (% 3,57)- Çamlıyayla (-% 1,21)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 13 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 805 mahalle bulunmaktadır

Akdeniz

Anamur

Aydıncık

Bozyazı

Çamlıyayla

Erdemli

Gülnar

Mezitli

Mut

Silifke

Tarsus

Toroslar

Yenişehir

MERSİN PLAKASI: 33

MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER

Kızkalesi

Danyal Peygamberin Makamı

Mersin Arkeoloji Müzesi

Alahan Manastırı

Soli Pompeipolis

Kleopatra Kapısı

Silifke Kalesi

Adamkayalar

Tarsus Şelalesi

Astım Mağarası

MERSİN YÖRESEL YEMEKLERİ

Kerebiç

Cezerye

Tantuni

Domates reçeli

Humus

Etli Döğme pilavı