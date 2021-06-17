MERSİN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Akdeniz Bölgesinde yer alan Mersin ili doğusunda Adana, batısında Antalya, kuzeyinde Niğde, Konya ve Karaman illeri, güneyinde ise Akdeniz ile çevrili olup, Taşlık Kilikya’nın tümünü ve Ovalık Kilikya’nın Berdan Çayı havzasını kaplar.
MERSİN'E ULAŞIM
KARAYOLU ULAŞIMI
Mersinden, karayolu ile Türkiye’nin her bölgesine ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.
HAVAYOLU ULAŞIMI
Havayolu ulaşımı Mersin’e 67 km. mesafede olan Adana Şakirpaşa havaalanından sağlanmaktadır.
Adana (Şakirpaşa) Havaalanından Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir'e düzenli seferler yapılmakta olup diğer illere yapılan seferlerin programına havayolu şirketlerinin web sitelerinden öğrenilebilir.
DENİZ ULAŞIMI
Mersin ve Taşucu’ndan K.K.T.C.ye düzenli seferler yapılmaktadır.
Yat barınma yerleri; Yeşilovacık, Bozyazı, Taşucu, Kumkuyu Yat Limanı ve Mersin Marina.
DEMİRYOLU ULAŞIMI
Mersin-Adana arası banliyö tren seferi yapılmaktadır. Ulaşım süresi yaklaşık 45-60 dakikadır. Adana'dan düzenlenen diğer tren seferleri hakkında ayrıntılı bilgiye Devlet Demiryolları web sitesinden ulaşabilirsiniz.
MERSİN'İN KAÇ İLÇESİ VAR?
Mersin il nüfusu:1.868.757 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 16.010 km2'dir. İlde km2'ye 117 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1934 kişi ile Yenişehir’dir)
İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,54 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Mezitli (% 3,57)- Çamlıyayla (-% 1,21)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 13 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 805 mahalle bulunmaktadır
Akdeniz
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Çamlıyayla
Erdemli
Gülnar
Mezitli
Mut
Silifke
Tarsus
Toroslar
Yenişehir
MERSİN PLAKASI: 33
MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER
Kızkalesi
Danyal Peygamberin Makamı
Mersin Arkeoloji Müzesi
Alahan Manastırı
Soli Pompeipolis
Kleopatra Kapısı
Silifke Kalesi
Adamkayalar
Tarsus Şelalesi
Astım Mağarası
MERSİN YÖRESEL YEMEKLERİ
Kerebiç
Cezerye
Tantuni
Domates reçeli
Humus
Etli Döğme pilavı
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