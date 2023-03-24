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Mersin iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Mersin İmsakiye ile Mersin iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

İslam inancında çok kıymetli bir yere sahip olan Ramazan ayı bu yıl 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Mersin İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri ve imsak ezanı saatleri takvimini paylaştı. Böylelikle, merak edilen Mersin İmsakiye 2023 de belli oldu. İşte, Diyanet'in duyurduğu 2023 Mersin imsakiye ile Mersin sahur vakti, iftar saati, imsak ezanı vakti ve teravih saatleri..

Giriş: 24.03.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Müslüman alemi için bin aydan daha kıymetli olan ve "On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başladı. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahurunu yapanların gözü Ramazan İmsakiyesi Takvimine çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye 2023 takvimine göre Mersin imsak, sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile  2023 Mersin sahur vakti ve iftar saati...

    MERSİN İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ 

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  • MERSİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

    1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe

    Mersin Sahur Vakti: 05:15

    Mersin İftar Vakti: 19:02

    Mersin Teravih Namazı Saati: 20:17

    2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 05:13

    İftar Vakti (Akşam): 19:03

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:18

    3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:12

    İftar Vakti (Akşam): 19:04

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:19

    4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 05:10

    İftar Vakti (Akşam): 19:05

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:20

    5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:08

    İftar Vakti (Akşam): 19:06

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:21

    6. Gün | 28 Mart 2023 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 05:07

    İftar Vakti (Akşam): 19:06

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:22

  • RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan ayı bu sene 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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