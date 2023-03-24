MERSİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
Mersin Sahur Vakti: 05:15
Mersin İftar Vakti: 19:02
Mersin Teravih Namazı Saati: 20:17
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:13
İftar Vakti (Akşam): 19:03
Teravih Namazı (Yatsı): 20:18
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:12
İftar Vakti (Akşam): 19:04
Teravih Namazı (Yatsı): 20:19
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:10
İftar Vakti (Akşam): 19:05
Teravih Namazı (Yatsı): 20:20
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:08
İftar Vakti (Akşam): 19:06
Teravih Namazı (Yatsı): 20:21
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:07
İftar Vakti (Akşam): 19:06
Teravih Namazı (Yatsı): 20:22