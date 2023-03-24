Müslüman alemi için bin aydan daha kıymetli olan ve "On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başladı. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahurunu yapanların gözü Ramazan İmsakiyesi Takvimine çevrildi. Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye 2023 takvimine göre Mersin imsak, sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile 2023 Mersin sahur vakti ve iftar saati...

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