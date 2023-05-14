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Mersin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Mersin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Mersin seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Mersin seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Mersin genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 21:50 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Mersin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Mersin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Mersin Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.37 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 65.9 oldu. Mersin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 429.047 oyla yüzde 55.45 - Recep Tayyip Erdoğan: 302.477 oyla yüzde 39.09 - Sinan Oğan: 38.887 oyla yüzde 5.03 - Muharrem İnce: 3.412 oyla yüzde 0.44 oy aldı.

Mersin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 429.047 oyla yüzde 55.45

Recep Tayyip Erdoğan: 302.477 oyla yüzde 39.09

Sinan Oğan: 38.887 oyla yüzde 5.03

Muharrem İnce: 3.412 oyla yüzde 0.44



Mersin Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.40 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:50 itibarıyla yüzde 57.2 oranında açıldı. 2023 Mersin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 291.350 oyla yüzde 44.1 - Cumhur İttifakı: 261.760 oyla yüzde 39.62 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 79.391 oyla yüzde 12.02 - Ata İttifakı: 12.966 oyla yüzde 1.96 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.587 oyla yüzde 0.24 aldı. Saat 21:50 itibarıyla 2023 Mersin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Millet İttifakı: 291.350 oyla yüzde 44.1

Cumhur İttifakı: 261.760 oyla yüzde 39.62

Emek ve Özgürlük İttifakı: 79.391 oyla yüzde 12.02

Ata İttifakı: 12.966 oyla yüzde 1.96

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.587 oyla yüzde 0.24

CHP: 203.997 oyla yüzde 30.88

AK Parti: 165.429 oyla yüzde 25.04

İYİ Parti: 87.353 oyla yüzde 13.22

MHP: 87.191 oyla yüzde 13.20

YEŞİL SOL: 68.384 oyla yüzde 10.35

ZP: 11.480 oyla yüzde 1.74

TİP: 11.007 oyla yüzde 1.67

YENİDEN REFAH: 5.838 oyla yüzde 0.88

MEMLEKET: 4.732 oyla yüzde 0.72

BBP: 3.302 oyla yüzde 0.50

AP: 1.486 oyla yüzde 0.22

GENÇ: 1.370 oyla yüzde 0.21

SOL PARTI: 830 oyla yüzde 0.13

GBP: 826 oyla yüzde 0.13

MP: 720 oyla yüzde 0.11

AB: 713 oyla yüzde 0.11

TKP: 618 oyla yüzde 0.09

HAKPAR: 437 oyla yüzde 0.07

HKP: 263 oyla yüzde 0.04

TKH: 139 oyla yüzde 0.02

YP: 114 oyla yüzde 0.02

ANAP: 0 oyla yüzde 0.00

MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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