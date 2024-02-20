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        Haberler Gündem Güncel Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı - Güncel son haberler

        Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

        Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:26
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        Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı
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        Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur" ifadelerine yer verdi.

        Ayyıldız şunları kaydetti: "Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

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        #haberler
        #Mersin
        #Mehmet Aslan
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