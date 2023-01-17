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Mersin'de TIR'a çarpan otobüs alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var

Mersin Tarsus'ta TIR'a arkadan çarpan otobüs alev alev yandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Giriş: 17.01.2023 - 05:20 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de TIR'a çarpan otobüs alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var
AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, TIR'a arkadan çarptı.

OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

AA'nın haberine göre; kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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