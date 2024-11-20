Mersin'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

REKLAM advertisement1

Zeki Ayan Mahallesi'nde yer alan ve geniş bir alana kurulan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Olay sırasında fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. REKLAM AA'nın haberine göre; yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi. Fabrikanın zemin katta bulunması ve geniş alana sahip olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

KONTROL ALTINA ALINDI Polisin çevresinde önlem aldığı fabrikada araçların da bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun şekilde müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.