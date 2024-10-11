Mersin'de tarihi Halk Kütüphanesi'nde büyük yangın!
Mersin'deki tarihi Halk Kütüphanesi'nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜFotoğraf: DHA
DHA'nın haberine göre; Akdeniz ilçesinde Cami Şerif Mahallesi'nde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi'nde geç saatlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı.
İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜFotoğraf: İHA
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.