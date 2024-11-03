Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemedi.
Giriş: 03.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:09
Mersin'in Tarsus ilçesinde Yaramış ve Çaybaşı mahalleri sınırlarındaki sulama kanalında erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenemedi.
Cenaze, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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