Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

M.K. idaresindeki 33 AAJ 987 plakalı motosiklet ile K.E'nin kullandığı 35 KF 8852 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Denizciler Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar M.K. ve motosikletteki eşi F.K, ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.K'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.